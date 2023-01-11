TV8 ekranlarında yayınlanan yemek programı MasterChef Türkiye birincisi belli oldu. Rakiplerini bir bir elerek finale yükselen Metin ve Kıvanç arasında kıran bir mücadele gerçekleşti. Somer Şef ise beklenmedik bir açıklama yaparak, stüdyoda bulunan eski yarışmacılar dahil herkesi şaşırttı!