Acun Ilıcalı yapımcılığında TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye'de heyecan dorukta. MasterChef'te ana kadroya giren sekiz isim belli olurken, kadroya katılacak dokuzuncu ismin kim olacağı merak konusu oldu. Peki MasterChef'te 9. önlüğün sahibi kim oldu? 10 Ağustos 2022 MasterChef' te kim birinci oldu, ana kadroya giren son isim kim oldu? İşte merak edilen soruların yanıtı...