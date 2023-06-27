Dün akşam yeni bölümü yayınlanan MasterChef All Star'da rekabet devam ediyor. Daha önce yarışmaya katılan şefler bir kez daha programda kıyasıya yarışıyor. Bu kez ana kadroya girmek için ter döken şeflerin işi her gün daha zorlaşıyor. Peki, 26 Haziran Pazartesi MasterChef'te ana kadroya kim girdi? İşte, detaylar...