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MasterChef All Star'da ana kadroya kim girdi? İşte son gelişmeler

MasterChef All Star'da heyecan sürüyor. Her bölümde, yarışmacılardan biri ana kadroya girmeye hak kazanıyor. Bu akşam ekranlara gelen bölümde de bir isim daha ana kadroya katıldı. İşte o isim ve MasterChef son bölümde yaşananlar...

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  • MasterChef'te ana kadroya kim girdi? 28 Haziran Çarşamba 2023 MasterChef All Star'da ana kadroya giren isim, yarışmacı kim?

    MasterChef All Star'da rekabet her geçen gün artıyor. MasterChef adayları, ana kadroya girmek için iki zorlu etabı da geçmek zorunda. Gittikçe zorlaşan yemekler karşısında ter döken şefler arasında kıyasıya mücadele devam ediyor. Bu akşam yayınlanan yeni bölümde bir yarışmacı daha ana kadroya girmeye hak kazandı. Peki, 28 Haziran bölümünde neler oldu? İşte, detaylar...
  • MasterChef'te ana kadroya kim girdi? 28 Haziran Çarşamba 2023 MasterChef All Star'da ana kadroya giren isim, yarışmacı kim?

    28 HAZİRAN MASTERCHEF'TE ANA KADROYA KİM GİRDİ?

    2021 grubundan MasterChef Türkiye All Star ana kadrosuna giren 4. isim Dilara oldu.
  • MasterChef'te ana kadroya kim girdi? 28 Haziran Çarşamba 2023 MasterChef All Star'da ana kadroya giren isim, yarışmacı kim?

    27 HAZİRAN MASTERCHEF'TE ANA KADROYA KİM GİRDİ?

    Bu akşam MasterChef All Star'da kadroya giren yarışmacı Tahsin oldu.

Haberi Hazırlayan : Başak Kanık
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