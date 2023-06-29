MasterChef All Star'da heyecan sürüyor. Danilo Zanna, Mehmet Yalçınkaya ve konuk şef Murat Bozok tarafından jüriliği yürütülen MasterChef All Star'da kıyasıya rekabet sürüyor. Yarışmacılar, ana kadroya girmek için gittikçe zorlaşan etapları aşmak zorunda. Dün akşam yayınlanan bölümle bir kişi daha ana kadroya girdi. İşte, detaylar...