25 Haziran MasterChef'te neler oldu?

25 Haziran yani dün akşam ekranlara gelen MasterChef'te rekabet devam ediyor. All Star konsepti ile eski yarışmacıların tekrar yarıştığı programda, bu kez ana kadroya girmek için ter döken şefler, her etapta yeni bir zorlukla karşılaşıyor. Peki, dün akşam MasterChef'te ana kadroya kim girdi? İşte, detaylar...