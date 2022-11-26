MasterChef Türkiye'de nefesler tutuldu. MasterChef'te yarışmacı sayısının azalmasının ardından, takım oyunları geri planda kalırken, bireysel yarışmalar hız kazanacak. Bu akşam iki bireysel oyun oynanacak. Oynanan iki bireysel oyunun sonunda 3 yarışmacı adını son 9'a yazdıracak ve bir yarışmacı ise eleme potasına gidecek. Bu akşamın konsepti topik olurken, eleme potasına gidecek son isim bu yarışmada belli olacak. Peki MasterChef'te bireysel oyunu kim kazandı? 26 Kasım eleme potasına hangi yarışmacı gitti? İşte detaylar...