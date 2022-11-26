Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

MasterChef bireysel oyunu kim kazandı? 26 Kasım eleme potasına hangi yarışmacı gitti?

MasterChef'te yeni dönem. Yarışmada adım adım finale gidilirken, bireysel yarışmalar başlıyor. Yarışmacı sayısının 10'a düşmesiyle takım oyunları geri planda kalırken, bireysel yarışmalar ön plana çıkacak. MasterChef'te bugün iki bireysel oyun oynanacak. İlk bireysel oyunu başarıyla tamamlayan 3 yarışmacı adını son 9'a yazdıracak. Geriye kalan 4 yarışmacı bir oyun daha oynayarak, en az başarılı yemeği yapan yarışmacı eleme potasına gidecek. İşte 26 Kasım Cumartesi MasterChef son bölümde yaşananlar...

ABONE OL
  • MasterChef'te bireysel oyunu kim kazandı? MasterChef 26 Kasım 2022 eleme potasına hangi yarışmacı gitti?

    MasterChef Türkiye'de nefesler tutuldu. MasterChef'te yarışmacı sayısının azalmasının ardından, takım oyunları geri planda kalırken, bireysel yarışmalar hız kazanacak. Bu akşam iki bireysel oyun oynanacak. Oynanan iki bireysel oyunun sonunda 3 yarışmacı adını son 9'a yazdıracak ve bir yarışmacı ise eleme potasına gidecek. Bu akşamın konsepti topik olurken, eleme potasına gidecek son isim bu yarışmada belli olacak. Peki MasterChef'te bireysel oyunu kim kazandı? 26 Kasım eleme potasına hangi yarışmacı gitti? İşte detaylar...
  • MasterChef'te bireysel oyunu kim kazandı? MasterChef 26 Kasım 2022 eleme potasına hangi yarışmacı gitti?

    MASTERCHEF BİREYSEL OYUNU HANGİ YARIŞMACI KAZANDI?

    MasterChef'te bugün iki bireysel oyun oynanacak. İlk bireysel oyunu başarıyla tamamlayan 3 yarışmacı adını son 9'a yazdıracak. 

    Bireysellik oyununu kazanan yarışmacılar belli olduğunda haberimizi güncelleyeceğiz.
  • MasterChef'te bireysel oyunu kim kazandı? MasterChef 26 Kasım 2022 eleme potasına hangi yarışmacı gitti?

    26 KASIM MASTERCHEF ELEME POTASINA KİM GİTTİ?

    İkinci bireysel oyunda 4 yarışmacı bir oyun daha oynayacak En az başarılı yemeği yapan yarışmacı eleme potasına gidecek.
  • MasterChef'te bireysel oyunu kim kazandı? MasterChef 26 Kasım 2022 eleme potasına hangi yarışmacı gitti?

    MASTERCHEF'TE TAKIMLAR NASIL OLDU?

    Mavi Takım

    Burak Kaya (Takım kaptanı)

    Gamze

    Kıvanç

    Tolga

    Fatma Nur
  • MasterChef'te bireysel oyunu kim kazandı? MasterChef 26 Kasım 2022 eleme potasına hangi yarışmacı gitti?

    Kırmızı Takım

    Ayaz (Takım kaptanı)

    Metin 

    Görkem

    Yağız

    Büşra
  • MasterChef'te bireysel oyunu kim kazandı? MasterChef 26 Kasım 2022 eleme potasına hangi yarışmacı gitti?

    MASTERCHEF’TE GEÇEN HAFTA KİM ELENDİ?

    MasterChef Türkiye yarışmasında 13 Kasım Pazar günü yayınlanan bölümde hayallerine veda ederek elenen Barış oldu.
  • MasterChef'te bireysel oyunu kim kazandı? MasterChef 26 Kasım 2022 eleme potasına hangi yarışmacı gitti?

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.