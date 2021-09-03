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MasterChef'te bu akşam kim kazandı? 3 Eylül MasterChef eleme adayları kimler oldu?

TV8'in yeni sezonuyla da büyük ilgi gören yemek yarışması MasterChef Türkiye'de bu akşam oldukça büyük bir heyecan yaşanıyor. İşte bu akşam MasterChef'te kazananlar ve yeni eleme adayları ile ilgili bilgiler...

MasterChef'te bu akşam kim kazandı? 3 Eylül MasterChef eleme adayları kimler oldu?

MasterChef Türkiye'de bu akşam dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşandı ve eleme adayları belli oldu. İşte ayrıntılar...

MASTERCHEFTE DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Bu akşam yayınlanan programda ayran aşı çorbası, zeytinyağlı dolma, Ege otları kavurması, Dana Rosso ve tatlı yapıldı. Açılan zarflar sonrası kazanan takım mavi oldu.

ELEME ADAYLARI KİMLER?

İlk dokunulmazlık oyununda kırmızı takım kaybetmiş, Emre ve Fatma eleme adayı olmuştu. İkinci oyunda ise mavi takım kaybetmiş Hasan ve Dilara potaya girmişti. Bugün ise kırmızı takımdan iki kişi bireysel dokunulmazlık sonrası eleme adayı olacak.

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