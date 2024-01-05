MasterChef'te çeyrek final heyecanı! 5 Ocak 2024 MasterChef All Star kim elendi, 4. kim oldu, altın kaşığı kim aldı?

MasterChef'te çeyrek final heyecanı! 5 Ocak 2024 MasterChef All Star kim elendi, 4. kim oldu, altın kaşığı kim aldı?

1 Şurada Paylaş!









MasterChef'te finalistler belli oluyor. Şefler tarafından alınacak puanlar yarışmacıların kaderini belirleyecek. Çeyrek finalde iki tabak altın kaşığa layık görülürken, altın kaşığı kazanan yarışmacılar şefler tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda belli olacak. Peki, "5 Ocak MasterChef All Star kim elendi, 4. kim oldu, altın kaşığı kim aldı?" İşte MasterChef son bölümde yaşanan gelişmeler...