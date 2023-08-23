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        Haberler Televizyon MasterChef'te dokunulmazlığı hangi takım kazandı? 23 Ağustos MasterChef All Star'da bireysel dokunulmazlığı kim, hangi yarışmacı kazandı?

        MasterChef'te dokunulmazlık oyunu heyecanı devam ediyor! İşte son yaşananlar

        Bu akşam ekranlara gelen MasterChef All Star'da yine dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşandı. Şef adaylar, gecenin sonunda eleme adayı olmamak için kıyasıya mücadele etti ve bir takım, geceyi galip olarak kapattı. İşte, MasterChef'te yaşanan son gelişmeler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.08.2023 - 18:37 Güncelleme: 24.08.2023 - 01:51
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        MasterChef All Star'da heyecan sürüyor. Bu akşam oynanan dokunulmazlık oyunu yine kıyasıya bir mücadele ile geçti. Mavi ve kırmızı takım eleme potasına girmemek için yarıştı ancak gecenin sonunda bir takım kaybetti ve kaybeden takımdan bazı isimler eleme potasına girdi. İşte, 23 Ağustos MasterChef'te tüm yaşananlar...

        2

        23 AĞUSTOS MASTERCHEF'TE DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

        Bu akşam ekranlara gelen yeni bölümde dokunulmazlık kırmızı takımın oldu.

        3

        23 AĞUSTOS MASTERCHEF'TE BİREYSEL DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

        Bireysel dokunulmazlığı kazanan yarışmacı Alican oldu.

        4

        23 AĞUSTOS MASTERCHEF'TE ELEME ADAYI KİM OLDU?

        Bu akşam ekranlara gelen yeni bölümde gecenin eleme adayları Dilara ve Ayaz oldu.

        5

        22 AĞUSTOS MASTERCHEF'TE DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

        Dün akşam ekranlara gelen yeni bölümde dokunulmazlık kırmızı takımın oldu.

        6

        22 AĞUSTOS MASTERCHEF'TE BİREYSEL DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

        Bireysel dokunulmazlık oyununun kazanan ismi Dilara oldu.

        7

        MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİM OLDU?

        Dilara, bireysel dokunulmazlığı alırken, Tolga ve Gamze gecenin eleme adayı oldu.

        8

        MASTERCHEF ALL STAR KIRMIZI TAKIM YARIŞMACILARI

        Sergen (kaptan), Suna, Barış, Kıvanç, Eda, Tanya, Eray, Sefa, Batuhan, Esra.

        9

        MASTERCHEF ALL STAR MAVİ TAKIM YARIŞMACILARI

        Tahsin (kaptan), Ayaz, Hasan, Tolga, Azize, Barbaros, Dilara, Çağatay, Gamze, Alican.

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