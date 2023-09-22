Haberler Televizyon MasterChef'te dokunulmazlığı kim kazandı? 21 Eylül 2023 MasterChef All Star eleme adayları kimler oldu? MasterChef eleme potasına kimler girdi?

MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı? 21 Eylül MasterChef eleme adayları kimler oldu? TV8'in her sezonu ayrı bir heyecana sahne olan yemek yarışması MasterChef Türkiye'de bu akşam bir dokunulmazlık oyunu daha oynanacak. Söz konusu oyunla ilgili olarak en çok; 21 Eylül Perşembe günü MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı ve bireysel dokunulmazlığı kim kazandı sorularının cevapları araştırılıyor. İşte, ayrıntılar... Habertürk Giriş: 22.09.2023 - 16:36 Güncelleme: 22.09.2023 - 16:36 facebook

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MasterChef Türkiye'de bir dokunulmazlık oyunu için daha beklenen gün geldi çattı. Yeni takımların belli olmasının ardından ilk 4 eleme adayı belli oldu ve gözler bugünkü dokunulmazlık oyununa çevrildi. İşte, yarışamının sevenlerinin büyük bir heyecanla araştırdığı konuya dair detaylar...

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MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?



MasterChef Türkiye'de dokunulmazlık oyunu büyük heyecana sahne oluyor. Bu akşamın kazanan takımı kırmızı takım oldu...