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MasterChef Türkiye All Star'da mücadele tüm hızıyla devam ediyor. Gözler takımlar arasındaki dokunulmazlık oyununa çevrildi. Eski şampiyonların da dahil olduğu klasik ve modern temalı yarışmada kıyasıya mücadele dikkat çekti. İşte 23 Kasım 2023 Perşembe MasterChef dokunulmazlık kazananı ile ilgili detaylar...