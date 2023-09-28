MasterChef'te dokunulmazlığı kim kazandı? 28 Eylül 2023 MasterChef All Star eleme adayları kimler oldu?

MasterChef'te dokunulmazlığı kim kazandı? 28 Eylül 2023 MasterChef All Star eleme adayları kimler oldu?

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MasterChef Türkiye All Star'da mücadele tüm hızıyla devam ediyor. Gözler takımlar arasındaki dokunulmazlık oyununa çevrildi. Eski şampiyonların da dahil olduğu kazandibi temalı yarışmada kıyasıya mücadele dikkat çekiyor. İşte 28 Eylül 2023 Perşembe MasterChef dokunulmazlık kazananı ile ilgili detaylar...