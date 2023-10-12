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TV8 ekranlarının yemek yarışmalarından biri olan ve jüri koltuğunda Danilo Zanna, Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu gibi şeflerin yer aldığı MasterChef Allstar'da bu akşam haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu gerçekleşecek. Konuyla ilgili merak edilen: "MasterChef ikinci dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 11 Ekim haftanın eleme adayı kim oldu?" sorularının yanıtlarını sizler için derledik.