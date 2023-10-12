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        Haberler Televizyon MasterChef'te dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 11 Ekim 2023 Çarşamba Masterchef haftanın ikinci eleme adayı kim oldu?

        MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 11 Ekim haftanın ikinci eleme adayı kim oldu?

        TV8 ekranlarında yayınlanan yemek yarışması MasterChef Allstar'da bu akşam yarışmacılar, haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu için mücadele edecek. Konuyla ilgili arama motorlarında araştırılan: "MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 11 Ekim haftanın ikinci eleme adayı kim oldu?" sorularının yanıtlarını haberimizin devamında bulabilirsiniz.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.10.2023 - 12:26 Güncelleme: 12.10.2023 - 12:26
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        TV8 ekranlarının yemek yarışmalarından biri olan ve jüri koltuğunda Danilo Zanna, Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu gibi şeflerin yer aldığı MasterChef Allstar'da bu akşam haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu gerçekleşecek. Konuyla ilgili merak edilen: "MasterChef ikinci dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 11 Ekim haftanın eleme adayı kim oldu?" sorularının yanıtlarını sizler için derledik.

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        MASTERCHEF İKİNCİ DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

        TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef'in yeni bölümü bugün saat 20.00'da yayınlandı. Elenen isim netleştiğinde haberimizin içeriği güncellenecektir.

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        MAVİ TAKIMDA KİMLER VAR?

        Mavi takım kaptanlığını Hasan aldı ve kadroyu şu şekilde kurdu: Tahsin, Eren, Sergen, Dilara, Azize, Tanya, Cemre ve Batuhan.

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        KIRMIZI TAKIMDA KİMLER VAR?

        Kırmızı takım kaptanı olarak Kıvanç seçildi ve kadroyu şu şekilde kurdu: Metin, Barbaros, Tolga, Ayaz, Esra, Barış, Alican ve Kerem.

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        HAFTANIN İLK ELEME ADAYI KİM OLDU?

        MasterChef'in bu haftaki ilk eleme adayı Tahsin oldu.

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        MasterChef'in bu haftaki ikinci eleme adayı ise Sergen oldu.

        Haberi Hazırlayan: Melis Göroğulları
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