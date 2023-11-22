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        Haberler Televizyon MasterChef'te dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 21 Kasım MasterChef haftanın eleme adayları kim oldu?

        MasterChef'te dokunulmazlık heyecanı: İşte 21 Kasım MasterChef'te yaşananlar!

        MasterChef'te heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Bugün yarışmacılar ravioli ile dokunulmazlık heyecanı yaşadı. MasterChef'in yeni bölümünde yaşananları haberimizde paylaştık. Peki, MasterChef dokunulmazlık oyununu kim, hangi takım kazandı? İşte 21 Kasım 2023 Salı günü MasterChef All Star'da yaşananlar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.11.2023 - 00:30 Güncelleme: 22.11.2023 - 00:30
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        MasterChef Türkiye All Star'da mücadele tüm hızıyla devam ediyor. Gözler takımlar arasındaki dokunulmazlık oyununa çevrildi. Eski şampiyonların da dahil olduğu ravioli temalı yarışmada kıyasıya mücadele dikkat çekti. İşte 21 Kasım 2023 Salı MasterChef dokunulmazlık kazananı ile ilgili detaylar...

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        21 KASIM MASTERCHEF TAKIM DÜLLOSUNU KİM KAZANDI?

        Alican ve Batuhan eşliğinde takımlar, haftanın ilk oyununa yani düelloya çıktı. Şefler yarışmacılardan ''Ravioli'' yapmalarını istedi. Ancak raviolinin; çikolatalı, deniz ürünlü, ıspanaklı, sebzeli, etli ve porçini mantarlı çeşitlerinin yapılması söylendi. Kaptanlar düellonun eşleşmelerini yaptı. Açık ara kazanan takım kırmızı oldu. Mavi takım dokunulmazlık oyunu gerçekleşti.

        Mavi takım üyeleri bireysel dokunulmazlık oyununda turp çeşitleri ile yaratıcı tabaklar çıkardı. Hasan, Cemre ve Dilara'nın tabakları başarılı bulundu. Bireysel dokunulmazlığı Cemre kazandı.

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        MASTERCHEF 1. VE 2. ELEME ADAYI

        İlk eleme adayı Barbaros, ikinci eleme adayı da Dilara oldu.

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        19 KASIM MASTERCHEF KİM ELENDİ?

        MasterChef All Star'a bu hafta veda eden yarışmacı Ayaz oldu.

        Haberi Hazırlayan: Tutku Bulut
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