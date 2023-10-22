MasterChef'te eleme adayı kim oldu? 21 Ekim 2023 Cumartesi günü MasterChef'te eleme potasına giren son yarışmacı kim, hangi isim?

MasterChef'te eleme adayı kim oldu? 21 Ekim 2023 Cumartesi günü MasterChef'te eleme potasına giren son yarışmacı kim, hangi isim?

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MasterChef'te heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bu akşam ekranlara gelen yeni bölümde bir kişi daha eleme potasına girdi. Kıyasıya mücadele, yarın yapılacak eleme gecesiyle daha da kızışacak. Bu akşam bir şef adayı daha hayallerine veda etmeye çok yaklaştı. İşte, MasterChef All Star'da eleme potasına giren son yarışmacı....