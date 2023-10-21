MasterChef'te neler yaşandı?
Dün akşam ekranlara gelen yeni bölümde Mavi ve Kırmızı Takım Lüleburgaz mutfağında karşı karşıya geldi. Arsa ödülü için yarışan şefler kritik bir mücadele verdi. Şeflerin arasından bir kişi geceyi, arsa sahibi olarak tamamladı. İşte, dün akşam yaşananlar...
MasterChef'te heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Dün akşam ekranlara gelen yeni MasterChef bölümünde şefler Lüleburgaz mutfağında yarıştı. Gecenin sonunda iki isim daha eleme potasına girerken, bazı yarışmacılar günü başarı ile kapattı. İşte, MasterChef'te yaşananlar...
20 EKİM MASTERCHEF ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?
MasterChef ödül oyununu kazanan isim Kıvanç oldu.
20 EKİM MASTERCHEF ÖDÜL OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?
Mavi ve kırmızı takım Lüleburgaz'a misafir oldu. Şefler, Trakya mutfağından pilaska, gerdan çorbası, kaymaklı lahana aşı, Elbistan tava ve hayrabolu tatlısı için karşılaştı. Gecenin galibi mavi takım oldu.
20 EKİM MASTERCHEF'TE ELEME ADAYI KİM OLDU?
Dün akşam ekranlara gelen yeni bölümde Alican ve Sergen eleme potasına girdi.
19 EKİM MASTERCHEF DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?
Bireysel dokunulmazlık oyununu Barbaros kazandı.
19 EKİM MASTERCHEF DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM KAZANDI?
Dokunulmazlıkta kazanan Kırmızı Takım oldu.