MasterChef eleme adayı kim oldu? Soruları merak konusu oldu. Mavi ve Kırmızı takım, Fenerbahçe Topuk Yaylası'nda jüri üyelerinin verdiği menüyü en iyi şekilde çıkarmak için mücadele etti. Kaybeden takım ise dokunulmazlık oyunu için yarıştı. Peki, MasterChef Türkiye'de dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Eleme adayı kim oldu? Ayrıntılar haberimizde...

HER İKİ TAKIMIN RAVİOLİ YEMEĞİNE CEZA!

Kırmızı ve Mavi takım Ravioli'yi (İtalyan mantısı) süre içerisinde tamamlayamadıkları için değerlendirilmeye alınmadı.

MASTERCHEF TÜRKİYE'DE DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

MasterChef'in son bölümünde Güzide'nin kaptanlık yaptığı Mavi takım ve Alican'ın kaptanlık yaptığı Kırmızı takım kıyasıya yarıştı. Ampute Milli Takımı oyuncuları ise puanlama yaptı. Dokunulmazlığı kazanan takım ise 17 puanla Kırmızı oldu. Kırmızı takım şuana kadar en büyük farkla kazandı.

MASTERCHEF'TE ELEME ADAYLARI KİM OLDU?

Masterchef Türkiye'de dokunulmazlığı kaybeden Mavi takım bireysel dokunulmazlık için mutfağa geçti. Mehmet Şef'in hazırladığı en yakın tabağı hazırlayan isim Rıfat oldu ve dokunulmazlığı kazandı. Rıfat ise ilk elemeye gitmesini istediği kişinin ise Güzide olduğunu söyledi. Elemeye kalan diğer isim ise Faruk Batuhan oldu.