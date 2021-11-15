MasterChef Türkiye sürpriz gelişmelerle dolu yeni bölümüyle yeni haftaya başladı. Sevilen yarışmada bu hafta daha önce yarışmadan elenen 2 yarışmacı ana kadroya geri dönecek

MASTERCHEF KAPTANLIK YARIŞINI KİM KAZANDI?

14 Kasım tarihli eleme gecesinin ardından MasterChef'te yeni hafta başladı. 15 Kasım tarihli bölümde haftanın kırmızı ve mavi takımları oluşturuldu.

Kaptanlık yarışında adaylar donut yapmak için mutfağa girdi. Burcu, Hasan ve Eren arasından gerçekleşen kaptanlık yarışının ardından mavi takım kaptanlığını Eren kazandı. Kırmızı takımın kaptanı ise Dilara oldu.

MasterChef'te takım oyununun sonrasında elenen yarışmacılar arasından 2 kişi kırmızı ve mavi takıma yeni yarışmacı olarak dahil olacak.

MASTERCHEF 15 KASIM MAVİ TAKIM

Eren

Burcu

Hasan

Safanur

Pelin

MASTERCHEF 15 KASIM KIRMIZI TAKIM

Dilara

Tahsin

Sergen

Mert

Araz

MASTERCHEF'TE ANA KADROYA KİM GİRDİ?

MasterChef'te bu akşam daha önce elenen 10 yarışmacı ikinci bir şans için programa geldi. Bu akşamın sonunda iki yarışmacı ana kadroya dahil olacak. MasterChef ana kadroya geri dönen isimler henüz belli olmadı.