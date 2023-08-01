MasterChef'te haftanın ilk dokunulmazlığı! MasterChef Allstar dokunulmazlık oyununu kim ve hangi takım kazandı?
TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef adlı yemek yarışması bu sezon Allstar konseptiyle izleyici karşısına çıktı. Yarışmada geçtiğimiz akşam takımlar netleşti. MasterChef Allstar'ın 1 Ağustos yani bugün yayınlanacak bölümünde ise haftanın ilk dokunulmazlık oyunu gerçekleştirilecek. Peki, MasterChef Allstar dokunulmazlık oyununu kim ve hangi takım kazandı? İşte detaylar...
MasterChef All Star'da bugün haftanın ilk dokunulmazlık oyunu için mücadele edilecek. Geçtiğimiz akşam şeflerin değerlendirmesi sonucu belli olan kaptanlar, kırmızı ve mavi takım olarak ikiye ayrılarak kendi takımlarını oluşturdu. Kaptanlar belirledikleri takımlarıyla bu akşam dokunulmazlık için ter dökecek.
MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?
MasterChef her akşam saat 20.00'da TV8 ekranlarında izleyiciyle buluşuyor. Dokunulmazlık oyunu için kırmızı ve mavi takım bu akşam mücadele verecek. Oyunun kazananı netleştiğinde haberimizin içeriği eşzamanlı olarak güncellenecektir.
MAVİ TAKIM
Esra - Kaptan
Sergen
Dilara
Ayaz
Alican
Azize
Sefa
Çağatay
Berker
Rıfat