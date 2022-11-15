MASTERCHEF TAKIM OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

MasterChef haftanın ilk takım oyunu ile ekranlara geliyor. Jüri üyeleri yarışmacılardan, dünyaca ve Türkiye'de ünlü film veya dizilerin içinde çok önemli rolü olan tatlıları (Donat, Havuçlu Tarçınlı Kek, kanoli, Krem Brule, Elmalı Strudel) yarpmalarını istedi. Tatlının hangi film ve diziye ait olduğunu bilen yarışmacıya ise ekstra 5 dk süre verilecek. Jüri değerlendirmeleri sonucunda ilk takım oyununun galibi bu akşamın sonunda belli olacak.