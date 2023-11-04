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        Haberler Televizyon MasterChef'te haftanın son eleme adayı kim oldu? İşte eleme potasına giden isim!

        MasterChef'te haftanın son eleme adayı kim oldu? İşte eleme potasına giden isim!

        MasterChef All Star yarışma heyecanı sürüyor. Mavi ve kırmızı takım yarışmacıları haftanın son eleme adayını belirlemek için mücadele ediyor. İşte 4 Kasım 2023 Cumartesi akşamında MasterChef All Star Türkiye'de son yaşananlar

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.11.2023 - 20:11 Güncelleme: 04.11.2023 - 20:11
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        MasterChef'te eleme heyecanı sürüyor. Yarışmacılar eleme potasına girmemek için mücadele ediyor. 4 Kasım 2023 Cumartesi akşamı haftanın son eleme adayı mavi veya kırmızı takım yarışmacıları arasından seçilecek. Peki "MasterChef'te eleme adayı kim oldu ve potaya kim gitti?" İşte ayrıntılar.

        2

        MAVİ TAKIM YARIŞMACI KİMLER?

        Mavi takımda; Tanya, Barbaros, Ayaz, Eren, Kıvanç, Hasan, Sergen ve Tahsin (kaptan) yer alıyor.

        KIRMIZI TAKIM YARIŞMACILARI KİMLER?

        Kırmızı takımda; Batuhan, Esra, Dilara, Barış, Tolga, Büşra ve Cemre (kaptan) yer alıyor.

        3

        MASTERCHEF'TE ELEME POTASINA GİDEN YARIŞMACILAR

        1. Eleme adayı: Cemre

        2. Eleme adayı: Alican

        3. Eleme adayı: Tolga

        4. Eleme adayı: Barış

        5. Eleme adayı: Esra

        6. Eleme adayı: Batuhan

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        MASTERCHEF'TE HAFTANIN SON ELEME ADAYI KİM OLDU?

        Haftanın son eleme adayının belirlenmesi için kırmızı ve mavi takım yarışmacıları mücadelelerini sürdürüyor. Jüri üyeleri yarışmacılardan Beef Wellington yapmasını istedi. Başarısız olan yarışmacı haftanın son ve 7. eleme adayı olarak seçilecek.

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        MASTERCHEF'TE EN SON KİM ELENDİ?

        MasterChef'te geçen hafta yapılan değerlendirme sonucunda Metin elenmişti.

        Haberi Hazırlayan: Kübra Çorluk
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