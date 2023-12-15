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        Haberler Televizyon MasterChef'te ilkler gecesi | 14 Aralık MasterChef takım oyununu kim kazandı? 14 Aralık Perşembe eleme adayı kim oldu?

        MasterChef Türkiye'de bir ilk! 14 Aralık MasterChef'te neler yaşandı?

        MasterChef All Star yarışmasında mücadele hız kesmeden devam ediyor. MasterChef'te 14 Aralık Perşembe akşamı bir ilk yaşandı. Kırmızı takım kaptanı Dilara ve Mavi takım kaptanı Eren hiç konuşmadan takım arkadaşlarına yapacakları yemekleri anlatmaya çalıştı. İşte 14 Aralık 2023 MasterChef All Star'da kazanan takım...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.12.2023 - 07:16 Güncelleme: 15.12.2023 - 07:16
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        MasterChef'te heyecanlı takım oyunu gecesi sona erdi. Bu hafta kimin eleme potasına gideceği izleyiciler tarafından merak konusu oldu. Hafta boyu kıyasıya geçen mücadelenin sonunda perşembe akşamı MasterChef'te bir ilk yaşandı. İşte 14 Aralık 2023 Perşembe MasterChef takım oyunu kazananı hakkında merak edilenler...

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        MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

        MasterChef'te heyecan tüm hızıyla sürüyor. 14 Aralık Perşembe akşamı takım oyununu kırmızı takım kazandış

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        13 ARALIK MASTERCHEF DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

        MasterChef haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu için geri sayım sona erdi. Jüri üyeleri yarışmacılardan, İsviçre mutfağına özgü yemekler yapmalarını istedi. Jüri değerlendirmeleri sonucunda 2. dokunulmazlık oyununun galibi mavi takım oldu.

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        MASTERCHEF HAFTANIN ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

        Haftanın eleme adayı takım oylaması sonucunda Barbaros oldu.

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        MASTERCHEF'TE TAKIMLAR NASIL OLDU?

        MasterChef'te yeni haftanın takımları belli oldu. İşte haftanın yeni takımları:

        Mavi Takım

        Eren (Kaptan)

        Hasan

        Sergen

        Esra

        Batuhan

        Kırmızı Takım

        Dilara (Kaptan)

        Tahsin

        Barbaros

        Kıvanç

        Haberi Hazırlayan: Tutku Bulut
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