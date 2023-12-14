MasterChef Türkiye'de bir ilk! 14 Aralık MasterChef'te neler yaşandı?
MasterChef All Star yarışmasında mücadele hız kesmeden devam ediyor. MasterChef'te 14 Aralık Perşembe akşamı bir ilk yaşanıyor. Kırmızı takım kaptanı Dilara ve Mavi takım kaptanı Eren hiç konuşmadan takım arkadaşlarına yapacakları yemekleri anlatmaya çalışacak. İşte 14 Aralık 2023 MasterChef All Star'da kazanan takım...
MasterChef'te heyecanlı takım oyunu gecesi sürüyor. Bu hafta kimin eleme potasına gideceği izleyiciler tarafından merak konusu oldu. Hafta boyu kıyasıya geçen mücadelenin sonunda bugün MasterChef'te bir ilk yaşanacak. İşte 14 Aralık 2023 Perşembe MasterChef takım oyunu kazananı hakkında merak edilenler...
MASTERCHEF TAKIM OYUNUNU KİM KAZANDI?
MasterChef'te heyecan tüm hızıyla sürüyor. 14 Aralık Perşembe akşamı takım oyununu kazananlar açıklandığında haberimize eklenecektir.
13 ARALIK MASTERCHEF DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?
MasterChef haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu için geri sayım sona erdi. Jüri üyeleri yarışmacılardan, İsviçre mutfağına özgü yemekler yapmalarını istedi. Jüri değerlendirmeleri sonucunda 2. dokunulmazlık oyununun galibi mavi takım oldu.
MASTERCHEF HAFTANIN ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?
Haftanın eleme adayı takım oylaması sonucunda Barbaros oldu.
MASTERCHEF'TE TAKIMLAR NASIL OLDU?
MasterChef'te yeni haftanın takımları belli oldu. İşte haftanın yeni takımları:
Mavi Takım
Eren (Kaptan)
Hasan
Sergen
Esra
Batuhan
Kırmızı Takım
Dilara (Kaptan)
Tahsin
Barbaros
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