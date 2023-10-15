MasterChef'te kim elendi? 15 Ekim 2023 Pazar MasterChef'te elenen yarışmacı kim oldu, hangisi isim elendi?

MasterChef'te kim elendi? 15 Ekim 2023 Pazar MasterChef'te elenen yarışmacı kim oldu, hangisi isim elendi?

Tüm hızıyla devam eden MasterChef'te rekabet eleme potasına doğru daha da artıyor. Geçtiğimiz haftalarda birçok aday şef dokunulmazlık oyununu kaybetmiş ve elenmeye bir adım daha atmıştı. Son yaşanan gelişmelerden sonra bir yarışmacı, dokunulmazlık oyununu kaybetti ve bu akşam ekranlara gelecek yeni bölümde kıyasıya bir mücadele vermek zorunda kalacak. İşte, tüm detaylar...

MasterChef'te son eleme adayı Tolga oldu.

14 EKİM MASTERCHEF'TE ELEME ADAYI KİM OLDU?

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MASTERCHEF'TE ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

MasterChef'in bu haftaki ilk eleme adayı Tahsin oldu.

MasterChef'in bu haftaki ikinci eleme adayı ise Sergen oldu.

MasterChef'in bu haftaki üçüncü eleme adayı ise Kerem oldu.

MasterChef'in bu haftaki dördüncü eleme adayı ise Kıvanç oldu.

MasterChef'in bu haftaki beşinci eleme adayı ise Metin oldu.

MasterChef'in bu haftaki altıncı eleme adayı ise Esra oldu.