MasterChef'te kim elendi, hangi yarışmacı gitti? 10 Aralık 2023 Pazar MasterChef kim veda etti?

MasterChef'te kim elendi, hangi yarışmacı gitti? 10 Aralık 2023 Pazar MasterChef kim veda etti?

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MasterChef'te heyecanlı eleme gecesi heyecanı devam ediyor. Bu hafta kimin elendiği izleyiciler tarafından merak konusu oldu. Hafta boyu kıyasıya geçen mücadelenin sonunda haftanın son gününde MasterChef'te elenen yarışmacının kim olacağı sorgulamaları başladı. İşte 10 Aralık 2023 Pazar MasterChef elenen yarışmacı ile ilgili detaylar...