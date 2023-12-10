MasterChef All Star'da eleme heyecanı! 10 Aralık MasterChef kim elendi?
MasterChef All Star yarışmasında mücadele hız kesmeden devam ediyor. Hafta boyunca eleme potasına giren tüm yarışmacılar bu akşam yarışmada kalmak için kıyasıya rekabet etti. Haftanın son eleme adayı Dilara olmuştu. Bu haftanın elenen ismi ise şeflerin oylarıyla gecenin sonunda netlik kazanacak. Peki, MasterChef'te kim elendi, kim gitti? İşte 10 Aralık 2023 Pazar günü MasterChef All Star'a veda eden isim...
MasterChef'te heyecanlı eleme gecesi heyecanı devam ediyor. Bu hafta kimin elendiği izleyiciler tarafından merak konusu oldu. Hafta boyu kıyasıya geçen mücadelenin sonunda haftanın son gününde MasterChef'te elenen yarışmacının kim olacağı sorgulamaları başladı. İşte 10 Aralık 2023 Pazar MasterChef elenen yarışmacı ile ilgili detaylar...
MASTERCHEF KİM ELENDİ?
MasterChef'te elenen isim açıklandığında haberimize eklenecektir.
MASTERCHEF SON ELEME ADAYI KİM OLDU? POTADA HANGİ İSİMLER VAR?
MasterChef''te son eleme adayı Dilara oldu. Şu ana kadar potada Kıvanç, Cemre ve Esra yer alıyor.