MasterChef Türkiye'nin son bölümünde eleme gecesi heyecanı yaşandı. Hafta boyunca düzenlenen yarışmaların sonucunda son 3'e kalan isimler bu gece belli oldu ve bu isimler Uğur, Barbaros ve Furkan oldu. Peki MasterChef son bölümde kim elendi, kim gitti? İşte 8 Kasım MasterChef elenen isim...

MASTERCHEF KİM ELENDİ?

Eleme oyununa kalan isimler: UĞUR, FURKAN ve BARBAROS

Somer Şef son oyunda yarışmacılara toprak kekyaptırdı!

En iyi tabağı çıkaran birinci isim: UĞUR

İkinci isim: BARBAROS

MASTERCHEF ELENEN İSİM: FURKAN

Furkan Yalçın 20 yaşında. Pastacılık yapan Yalçın, 6 senedir bu mesleği yaptığını aktardı ve okulda bu konuda eğitimi aldığını söyledi.