MasterChef Türkiye'de ana kadroya katılacak 8. isim belli oluyor. Peki bu akşam ana kadroya giren kim oldu? İşte MasterChef'te ana kadroya giren 8. isim...

MASTERCHEF’TE ANA KADROYA KİM GİRDİ?

MasterChef Türkiye’de bu akşam ikinci grupta ana kadroya girmek için ilk bölümde Osmanlı mutfağından terkib-i çeşidiyye yapılması istendi. Mehmet şefin, yemeği tarif ettiği anlar ilgiyle izlendi. Bu yemeği yapmaları için yarışmacılara 50 dakika süre verildi. Süre sonunda şefler, tadım yapmak için yarışmacıların tek tek karşısına çıktı. Mehmet şef, tadım öncesinde yemekte aranılan kriterleri sıraladı. Yemekte gülsuyu ve balın dengesinin önemli olduğunu, etin önüne hiçbir şeyin geçmemesi, etin iyi pişmesi, köftelerin dağılmaması gerektiğini söyledi. Tadım sonrasında bu turu geçen yarışmacılar; Merve, Samet, Hüseyin, Görkem, Hasan, Araz ve Burcu oldu.

Bu yemeği en iyi yapan altı yarışmacı, ikinci bölümde verilen ana ürün fıstık ezmesi oldu. Bu ürünle yaratıcı bir tabak çıkarmak için verilen süre ise 40 dakika oldu. Verilen sürenin sonunda şefler, hazırlanan birbirinden lezzetli yemeklerin tadımını yaptı. Yaptıkları değerlendirme sonucunda sıralamayı açıkladı. Yedinci Merve, altıncı Samet, beşinci Görkem, dördüncü Hasan, üçüncü Hüseyin olurken son ikiye kalan isimler Burcu ve Araz oldu. Mehmet şef Araz'ın yemeğini, Somer şef ise Burcu'nun yemeğini beğendiğini açıkladı. Bu iki isim arasında MasterChef 2021 sekizinci yarışmacısı olacak ismi Danilo şefin kararı belirledi. MasterChef ana kadroya giren 8. isim Burcu oldu.

MASTERCHEF 2021 ANA KADROYA GİREN İSİMLER

MasterChef Türkiye’de geçen hafta ilk grubun mücadelesi ekrana geldi. Bir yarışmacının ailevi sebeplerden dolayı çekildiği final turu ilk haftasında ana kadroya girenler;

* Fatma Polat

* Milhan Erdem

* Dilara Başaran

* İbrahim Cingözler

* Tunahan Ak

* Şükrü

* Hamza

* Merve oldu.