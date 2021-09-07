MasterChef Türkiye'nin son bölümünde kaptanlık oyunu heyecanı yaşandı. Hafta boyunca düzenlenen yarışmaların sonucunda takımlar belli oldu...
MASTERCHEF KAPTANLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?
Jürinin kaptan seçimi için yarışmacılardan istediği tarif soğuk baklava oldu. Yarışmacılar kıran kırana en iyi tabak için yarıştı ve kazanan Hasan oldu. Mavi takım kaptanı Hasan, kırmızı takım kaptanı olarak da Safanur'u seçti.
Mavi Takım
Hasan
Sergen
Eren
Şükrü
Tahsin
Mustafa
Milhan
Tunahan
Kırmızı Takım
Safanur
İbrahim
Burcu
Emre
Dilara
Azize
Mert
Hamza
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