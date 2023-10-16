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        Haberler Televizyon MasterChef'te mavi takım kaptanı kim oldu? 16 Ekim MasterChef'te kırmızı ve mavi takım yarışmacıları ve takım kaptanları kimler?

        MasterChef'te dün neler yaşandı? İşte 15 Ekim'de yaşananlar

        MasterChef All Star'da, finale doğru giderken rekabet de artıyor. Dün akşam ekranlara gelen yeni bölümde bir kişi daha hayallerine veda ederek, programdan ayrıldı. Bu akşam ise kalan yarışmacılar için yeni bir süreç başlıyor; şimdi yeni takımlar kurulacak ve kaptanlar seçilecek.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.10.2023 - 18:41 Güncelleme: 16.10.2023 - 18:41
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        Şefler arasında kıyasıya mücadelenin sürdüğü MasterChef All Star'da dün akşam bir kişi yarışmaya veda etti. Eleme potasının ardından kalan şefler için yeni bir hafta başlıyor. Bu akşamki bölümde yarışmacılar, kendi tarifleri doğrultusunda menemen yapacak. İşte, tüm detaylar...

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        15 EKİM MASTERCHEF'TE KİM ELENDİ?

        Ekranlara gelen yeni bölümde elemeye üç kritik isim girdi; Sergen, Esra, Kerem. Bu akşam yarışmaya veda eden isim ise Kerem oldu.

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        MASTERCHEF'TE TAKIMLAR BELİRLENDİ Mİ?

        Yeni bölüm saat 20.00'de ekranlara gelecek. Takımlar belirlendiğinde haberimize eklenecektir.

        Haberi Hazırlayan: Başak Kanık
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