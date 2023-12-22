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MasterChef'te bugün ülkenin dört bir yanından lezzetli yemeklerle kıyasıya mücadele yaşanacak. Bu hafta ödül oyununu kimin kazanacağı izleyiciler tarafından merak konusu oldu. Peki, 22 Aralık MasterChef'te ödül oyununu kim, hangi yarışmacı kazandı? 22 Aralık 2023 Cuma akşamı MasterChef Türkiye'de yaşananlar...