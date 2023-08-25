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Dün akşam ekranlara gelen bölümde mavi ve kırmızı takım bu kez Azerbaycanda yarıştı. Gecenin sonunda dokunulmazlık heyecanı vardı. Bir takım geceyi galip olarak tamamlarken, diğeri kendi arasında bir yarış daha yapmak zorunda kaldı. Bu akşam yayınlanacak yeni bölümde kozlar, bu kez de ödül oyunu için paylaşılacak. İşte, detaylar...