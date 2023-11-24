MasterChef'te öğretmenler tezgah başında! 24 Kasım MasterChef ödül oyunu kim kazandı, eleme adayı kim oldu?

MasterChef'te öğretmenler tezgah başında! 24 Kasım MasterChef ödül oyunu kim kazandı, eleme adayı kim oldu?

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MasterChef'te ödül oyunu için nefesler tutuldu. Kıran kıran anlara sahne alacak ödül oyunu gecesinde bir yarışmacı yapılan değerlendirmeler sonucunda ödülün sahibi olacak. Ödül oyunu düello şeklinde olacak. İlk etabı başarıyla tamamlayan yarışmacılar ikinci etapta büyük ödülü kazanmak için ter dökecek. Peki, "24 Kasım MasterChef ödül oyununu kim kazandı, haftanın eleme adayları kim oldu?" İşte MasterChef yeni bölümde yaşanan son gelişmeler...