MasterChef'te yeni dönem! 25 Eylül MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı?
MasterChef Türkiye şampiyonları yarışmaya dahil oluyor. Önceki yılların şampiyonları Metin, Cemre, Eren, Uğur MasterChef All Star kadrosuna katılıyor. Kaptanlık oyunu gecesinde şefler yarışmacılardan lahmacun yapmalarını istedi. En başarılı tabağı ortaya çıkaran yarışmacının mavi takım kaptanı olacağı akşamda, mavi ve kırmızı takımlar belli olacak. Peki, "25 Eylül MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı, mavi takım kaptanı kim oldu, yeni takımlar nasıl oldu?" İşte 25 Eylül MasterChef mavi ve kırmızı takım kaptanları...
TV8 ekranlarında yayınlanan yemek programı MasterChef All Star'da kaptanlık oyunu heyecanı yaşanıyor. Kaptanlık oyunu gecesinde yarışmacılar mavi takım kaptanlığını kazanmak için tezgah başına geçiyor. Peki, "25 Eylül MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı, yeni takımlar nasıl oldu?" İşte 25 Eylül Pazartesi MasterChef Türkiye yeni bölümde yaşanan son gelişmeler...
MASTERCHEF'TE ŞAMPİYONLAR YARIŞMAYA DAHİL OLUYOR!
MasterChef All Star'da yeni dönem... TV8 ekranlarında yayınlanan önceki yılların şampiyonları Metin, Cemre, Eren, Uğur MasterChef All Star kadrosuna dahil oluyor.
MASTERCHEF KAPTANLIK OYUNUNU KİM KAZANDI, MAVİ VE KIRMIZI TAKIM KAPTANLARI KİM OLDU?
MasterChef'te kaptanlık oyunu heyecanı yaşanıyor. Jüri değerlendirmeleri sonucunda mavi takım kaptanı bu akşam belli olacak. Mavi takım kaptanı kırmızı takım kaptanını belirleyecek. Takım kaptanları kendi stratejilerine göre takımlarını oluşturacak.
MASTERCHEF'TE TAKIMLAR BELLİ OLDU MU?
MasterChef'te yeni haftanın takımları henüz belli olmadı. Takımlar belli olduğunda haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.
27 AĞUSTOS MASTERCHEF KİM ELENDİ?
MasterChef All Star'a bu hafta veda eden yarışmacı Sefa oldu.