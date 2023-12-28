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MasterChef'te heyecan katalanarak devam ediyor. MasterChef'te finale bir adım daha yaklaşılırken, şef ceketleri için kıyasıya rekabet başladı. Tahsin, Barbaros ve son olarak Esra şef ceketini kazanan yarışmacılar arasında yer alırken, 4. şef ceketinin sahibi bu akşam şeflerin değerlendirmesi sonucunda belli olacak. Peki, "28 Aralık 2023 MasterChef All Star 4. şef ceketini kim kazandı?" İşte MasterChef son bölümde yaşanan gelişmeler...