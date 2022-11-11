MasterChef son takım oyunu ile izleyicilerle buluşmaya hazırlanıyor. Öğrenci evlerine konuk olunacak programda yarışmacılar öğrencilere, öğrenci evi yemeklerini yapacak. Programı yakından takip eden izleyiciler, "MasterChef'te son dokunulmazlık oyununu kim kazandı 11 Kasım 2022? MasterChef haftanın eleme adayları belli oldu mu?" sorularına yanıt aramaya başladı. İşte MasterChef haftanın eleme potası...