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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

MasterChef'te son dokunulmazlık oyununu kim kazandı 11 Kasım 2022?

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye'de son dokunulmazlık oyunu için nefesler tutuldu. Yarışmacılar son bölümde, İstanbul'un farklı noktalarındaki öğrenci evlerine yemek hazırlayacak. Yarışmacılar öğrenci evlerinin vazgeçilmez yemeklerini öğrencilere sunacak. Tabaklar öğrenciler tarafından değerlendirilerek, yarışmacılar puanlanacak. İşte 11 Kasım 2022 MasterChef'te eleme adayları...

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  • MasterChef'te son dokunulmazlık oyununu kim kazandı 11 Kasım 2022? MasterChef haftanın eleme adayları belli oldu mu, takım oyununu kim kazandı?

    MasterChef son takım oyunu ile izleyicilerle buluşmaya hazırlanıyor. Öğrenci evlerine konuk olunacak programda yarışmacılar öğrencilere, öğrenci evi yemeklerini yapacak. Programı yakından takip eden izleyiciler, "MasterChef'te son dokunulmazlık oyununu kim kazandı 11 Kasım 2022? MasterChef haftanın eleme adayları belli oldu mu?" sorularına yanıt aramaya başladı. İşte MasterChef haftanın eleme potası...
  • MasterChef'te son dokunulmazlık oyununu kim kazandı 11 Kasım 2022? MasterChef haftanın eleme adayları belli oldu mu, takım oyununu kim kazandı?

    MASTERCHEF TAKIM OYUNUNU KİM KAZANDI?

    MasterChef son takım oyunu için geri sayım başladı. Haftanın üçüncü takım oyununda yarışmacılar öğrenci evlerinin vazgeçilmez yemeklerini yapacak. Öğrencilerin değerlendirmeleri sonucunda haftanın son takım oyununun galibi bu akşam belli olacak.
  • MasterChef'te son dokunulmazlık oyununu kim kazandı 11 Kasım 2022? MasterChef haftanın eleme adayları belli oldu mu, takım oyununu kim kazandı?

    MASTERCHEF'TE DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

    Takım oyununu kaybeden ekip dokunulmazlığı almak için kıyasıya bir mücadeleye girişecek. Gecenin sonunda en başarılı yemeği yapan yarışmacı son  dokunulmazlığın sahibi olacak.
  • MasterChef'te son dokunulmazlık oyununu kim kazandı 11 Kasım 2022? MasterChef haftanın eleme adayları belli oldu mu, takım oyununu kim kazandı?

    MASTERCHEF HAFTANIN ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

    Haftanın eleme adayları henüz belli olmadı. Dokunulmazlığın sahibi 5. eleme adayını belirlerken. 6. eleme adayı ise takım oylaması sonucunda belli olacak. Eleme potasına giden yarışmacılar açıklandığında gelişmeleri sizlerle paylaşacağız.
  • MasterChef'te son dokunulmazlık oyununu kim kazandı 11 Kasım 2022? MasterChef haftanın eleme adayları belli oldu mu, takım oyununu kim kazandı?

    Mavi takım

    Fatma Nur (Kaptan)

    Metin

    Gamze

    Görkem

    Tolga

    Burak Kaya
  • MasterChef'te son dokunulmazlık oyununu kim kazandı 11 Kasım 2022? MasterChef haftanın eleme adayları belli oldu mu, takım oyununu kim kazandı?

    Kırmızı takım

    Ayaz (Kaptan)

    Büşra

    Yağız

    Kıvanç

    Barış

    Burak

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