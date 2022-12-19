TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef'te son 6 yarışmacının kalmasıyla final için heyecanlı bekleyiş başlamış oldu. Yarışmacı sayısının azalmasının ardından takım oyunları geri planda kalırkan, bireysel oyunlar ön plana çıkacak. Peki, "Kaptanlık oyunu kim kazandı, haftanın takımları nasıl oldu?" İşte 19 Aralık 2022 MasterChef Türkiye mavi ve kırmızı takım kaptanları...