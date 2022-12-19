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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

MasterChef'te son kaptanlık oyunu 19 Aralık 2022!

MasterChef Türkiye'de sonların haftası başladı. 6 yarışmacının kaldığı MasterChef'te son kaptanlık oyunu nefesleri kesmeye hazırlanıyor. Son takımların kurulacağı haftada, iki takım oyunu, iki bireysel oyununun ardından final için geri sayım başlamış olacak. MasterChef'te kaptanlık oyunu yemeği Lüfer Pilavı ve Uskumru Tarator oldu. Ömür Akkor'un ağırlandığı programda, mavi ve kırmızı takım kaptanları şeflerin değerlendirmesi sonucunda netlik kazanacak. İşte 19 Aralık 2022 Pazartesi haftanın mavi ve kırmızı takımı...

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  • MasterChef'te son kaptanlık oyunu 19 Aralık 2022! Kaptanlık oyunu kim kazandı, haftanın takımları belli oldu mu?

    TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef'te son 6 yarışmacının kalmasıyla final için heyecanlı bekleyiş başlamış oldu. Yarışmacı sayısının azalmasının ardından takım oyunları geri planda kalırkan, bireysel oyunlar ön plana çıkacak. Peki, "Kaptanlık oyunu kim kazandı, haftanın takımları nasıl oldu?" İşte 19 Aralık 2022 MasterChef Türkiye mavi ve kırmızı takım kaptanları...
  • MasterChef'te son kaptanlık oyunu 19 Aralık 2022! Kaptanlık oyunu kim kazandı, haftanın takımları belli oldu mu?

    MASTERCHEF KAPTANLIK OYUNUNU KİM KAZANDI? 

    MasterChef'te kaptanlık oyunu için nefesler tutuldu. Yarışmacılardan, Lüfer Pilavı ve Uskumru Tarator yapmaları istendi.  Kaptanlık oyununu kazanan yarışmacı belli olduğunda haberimizi güncelleyeceğiz.

     
  • MasterChef'te son kaptanlık oyunu 19 Aralık 2022! Kaptanlık oyunu kim kazandı, haftanın takımları belli oldu mu?

    MAVİ TAKIM KAPTANI KİM OLDU?

    Jüri değerlendirmeleri sonucunda mavi takım kaptanı bu akşam belli olacak.

     
  • MasterChef'te son kaptanlık oyunu 19 Aralık 2022! Kaptanlık oyunu kim kazandı, haftanın takımları belli oldu mu?

    MASTERCHEF'TE TAKIMLAR NASIL OLDU?

    MasterChef'te takımlar henüz belli olmadı. Takımlar belli olduğunda haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.

     
  • MasterChef'te son kaptanlık oyunu 19 Aralık 2022! Kaptanlık oyunu kim kazandı, haftanın takımları belli oldu mu?

    MASTERCHEF'TE KİM ELENDİ?

    MasterChef Türkiye'de 18 Aralık Pazar gecesi elenen yarışmacı Yağız oldu.
  • MasterChef'te son kaptanlık oyunu 19 Aralık 2022! Kaptanlık oyunu kim kazandı, haftanın takımları belli oldu mu?

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