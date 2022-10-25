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MasterChef'te takım oyunu heyecanı! 25 Ekim 2022 MasterChef ilk dokunulmazlığı kim kazandı?

MasterChef Türkiye'de haftanın ilk takım oyunu için heyecan dorukta. Kaptanlık oyunu sonrasında mavi ve kırmızı takım kaptanlarının belli olmasının ardından, iki takım bu akşam ilk kez karşı karşıya geliyor. Somer Sivrioğlu, Danilo Zanna ve Mehmet Yalçınkaya takım oyunu etabında yarışmacılardan, çeşitli pideler yapmalarını istedi. İşte 25 Ekim 2022 haftanın ilk eleme adayları...

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  • MasterChef'te takım oyunu heyecanı! 25 Ekim 2022 MasterChef ilk dokunulmazlığı kim kazandı? Eleme adayları kimler oldu?

    TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye'de tansiyon giderek yükseliyor. Son olarak yarışmadan Atike'nin elenmesi yarışmayı yakından takip edenler tarafından üzüntüyle karşılanırken, haftanın ilk dokunulmazlık oyununu kimin kazanacağı merak konusu oldu. Peki 25 Ekim 2022 MasterChef ilk dokunuzlığı kim kazandı? Eleme adayları kimler oldu? İşte MasterChef Türkiye'de yaşanan son gelişmeler...
  • MasterChef'te takım oyunu heyecanı! 25 Ekim 2022 MasterChef ilk dokunulmazlığı kim kazandı? Eleme adayları kimler oldu?

    MASTERCHEF TAKIM OYUNUNU KİM KAZANDI?

    MasterChef'te takım oyunu heyecanı yaşanıyor. Mavi ve kırmızı olarak ikiye ayrılan takımlar bu akşam ilk kez karşı karşıya geliyor. Jüri üyeleri yarışmacılardan, çeşitli pideler(Cantık, Develi Cıvıklısı, Konya Bıçak Arası, Bafra Pidesi, Kır Pidesi, Trabzon Yağlaması) yapmalarını istedi. Jüri değerlendirmeleri sonucunda haftanın ilk takım oyununun galibi bu akşam belli olacak.

     
  • MasterChef'te takım oyunu heyecanı! 25 Ekim 2022 MasterChef ilk dokunulmazlığı kim kazandı? Eleme adayları kimler oldu?

    MASTERCHEF HAFTANIN ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

    Haftanın eleme adayları henüz belli olmadı. Dokunulmazlığın sahibi 1. eleme adayını belirlerken. 2. eleme adayı ise takım oylaması sonucunda belli olacak. Eleme potasına giden yarışmacılar açıklandığında gelişmeleri sizlerle paylaşacağız.

     

     
  • MasterChef'te takım oyunu heyecanı! 25 Ekim 2022 MasterChef ilk dokunulmazlığı kim kazandı? Eleme adayları kimler oldu?

    MASTERCHEF'TE DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

    Takım oyununu kaybeden ekip kendi aralarında dokunulmazlığı almak için kıyasıya bir mücadeleye girişecek. Günün sonunda en başarılı yemeği yapan yarışmacı dokunulmazlığın sahibi olacak.

     
  • MasterChef'te takım oyunu heyecanı! 25 Ekim 2022 MasterChef ilk dokunulmazlığı kim kazandı? Eleme adayları kimler oldu?

    23 EKİM MASTERCHEF'TE KİM ELENDİ?

    MasterChef'te jüri üyelerinin kararı ile yarışmaya veda ederek elenen isim  Atike oldu. 
  • MasterChef'te takım oyunu heyecanı! 25 Ekim 2022 MasterChef ilk dokunulmazlığı kim kazandı? Eleme adayları kimler oldu?

    MASTERCHEF TAKIMLAR NASIL OLDU?

    MAVİ TAKIM

    Burak - Kaptan

    Gamze

    Görkem

    Kıvanç

    Barış

    Tolga

    Ayaz
  • MasterChef'te takım oyunu heyecanı! 25 Ekim 2022 MasterChef ilk dokunulmazlığı kim kazandı? Eleme adayları kimler oldu?

    KIRMIZI TAKIM

    Tayfun - Kaptan

    Büşra

    Serpilay

    Metin

    Yağız

    Burak Kaya

    Fatma Nur

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