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        Haberler Televizyon MasterChef'te yeni dönem! MasterChef All Star ilk şef ceketini kim alacak 25 Aralık 2023 Pazartesi?

        MasterChef'te yeni dönem! 25 Aralık MasterChef ilk şef ceketini kim alacak?

        MasterChef All Star'da yarışmacı sayısının 7'ye düşmesiyle, takım oyunları sona ererken yeni bir döneme girildi. MasterChef'te son düzlüğe girilirken, bireysel yarışmalar başladı. Bu kapsamda MasterChef yeni bölümünde haftanın ilk ceketi sahibini buluyor. Bir yarışmacı iki etaplı oyunun sonunda ilk ceketin sahibi olacak. İşte 25 Aralık 2023 MasterChef All Star'da haftanın ilk ceketini alan yarışmacı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.12.2023 - 20:06 Güncelleme: 25.12.2023 - 20:06
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        MasterChef All Star'da final için geri sayıma geçildi. Eleme gecesinde Batuhan'ın yarışmaya veda etmesiyle, MasterChef'te yarışmacı sayısı 7'ye düşerken, takım oyunları sona erdi. Yeni haftada bireysel oyunların öne çıkacağı yarışmada, her gecenin sonunda bir yarışmacı şef ceketinin sahibi olacak. Peki, "25 Aralık MasterChef All Star ilk şef ceketini kim alacak?" İşte MasterChef son bölümde yaşanan gelişmeler...

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        25 ARALIK 2023 MASTERCHEF'TE HAFTANIN İLK CEKETİNİ KİM ALACAK?

        MasterChef'te iki etaplı oyunun sonunda bir yarışmacı şef ceketinin sahibi olacak.

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        Haftanın ilk şef ceketini kazanan yarışmacı jüri üyelerinin değerlendirmeleri sonucunda belli olacak.

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        MASTERCHEF KİM ELENDİ?

        MasterChef'te bu hafta şeflerin değerlendirmesi sonucu elenen isim Batuhan oldu.

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        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
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