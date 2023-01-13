TV 8 ekranlarında seyirciyle buluşan MasterChef, geçtiğimiz günlerde büyük finalini yaptı. Haftalarca süren rekabetten sonra Kıvanç ve Metin, final oyununda karşı karşıya geldi. 2022 sezonunun kazanan yarışmacısı ise Metin oldu. Şimdi ise MasterChef, ünlülerle çekilen özel bölümle devam ediyor. İki gün üst üste ünlü isimler, onlara verilen menü doğrultusunda yarışacak. İşte, detaylar...