MasterChef Türkiye 2022 ne zaman başlayacak?

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

MasterChef Türkiye 2022 ne zaman başlayacak?

MasterChef Türkiye 2022 için geri sayım başlamış durumda. Yemek yarışması programı MasterChef Türkiye’de yeni sezon heyecanı yaşanıyor. Yarışmanın takipçileri "MasterChef Türkiye 2022 ne zaman başlayacak?" sorusuna yanıt arıyorlar. İşte MasterChef Türkiye 5. sezon ilk bölüm tarihi...

ABONE OL
  • MasterChef Türkiye 2022 ne zaman başlayacak? MasterChef 5. sezon yarışmacıları belli oldu mu?

    Kendilerinden istenen yemekleri yapmak için ter dökecek olan yarışmacılar MasterChef şampiyonu olabilmek için yarışacaklar. Dünyaca ünlü şefler Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın jüri üyeliği yaptığı MasterChef Türkiye'nin ne zaman başlayacağı merak ediliyor. İşte MasterChef Türkiye yeni sezon hakkında detaylar haberimizde...
  • MasterChef Türkiye 2022 ne zaman başlayacak? MasterChef 5. sezon yarışmacıları belli oldu mu?

    MASTERCHEF TÜRKİYE NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

    MasterChef Türkiye 1 Temmuz Cuma günü yayınlanmaya başlayacak.

    MASTERCHEF TÜRKİYE 5. SEZON YARIŞMACILARI BELLİ OLDU MU?

    MasterChef Türkiye 5. sezon yarışmacıları henüz belli olmadı. Yapılacak elemelerin ardından ana kadro açıklanacak. 

     
  • MasterChef Türkiye 2022 ne zaman başlayacak? MasterChef 5. sezon yarışmacıları belli oldu mu?

    MASTERCHEF TÜRKİYE ŞAMPİYONLARI

    MasterChef Türkiye’nin 2018 sezonunda jüri koltuğunda Mehmet Yalçınkaya, Hazer Amani ve Somer Sivrioğlu oturuyordu. 2018’de sezonunu ise Uğur Kardaş  şampiyon olarak  tamamladı. Sonraki sezon Somer Sivrioğlu, Danilo Zanna ve Mehmet Yalçınkaya’nın jüriliğini yaptığı 2019’da Cemre Uyanık, birinci olarak bitirdi. 2020 senesinde jüri değişmezken seneyi şampiyon olarak bitiren isim Serhat Doğramacı oldu. Geçtiğimiz sezonun şampiyonu ise Eren Kaşıkçı olmuştu. 

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.