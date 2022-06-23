MasterChef Türkiye 2022 ne zaman başlayacak?

MASTERCHEF TÜRKİYE ŞAMPİYONLARI

MasterChef Türkiye’nin 2018 sezonunda jüri koltuğunda Mehmet Yalçınkaya, Hazer Amani ve Somer Sivrioğlu oturuyordu. 2018’de sezonunu ise Uğur Kardaş şampiyon olarak tamamladı. Sonraki sezon Somer Sivrioğlu, Danilo Zanna ve Mehmet Yalçınkaya’nın jüriliğini yaptığı 2019’da Cemre Uyanık, birinci olarak bitirdi. 2020 senesinde jüri değişmezken seneyi şampiyon olarak bitiren isim Serhat Doğramacı oldu. Geçtiğimiz sezonun şampiyonu ise Eren Kaşıkçı olmuştu.