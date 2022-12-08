MasterChef'te dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşanıyor. İkinci kez karşı karşıya gelecek kırmızı ve mavi takım dokunulmazlığı almak için tezgah başında. Mücadele ve rekabetin tavan yaptığı MasterChef'te haftanın ikinci eleme adayı takım oylaması sonucunda belli olacak. Peki, "MasterChef 8 Aralık 2022 Perşembe dokunulmazlık oyunu kim kazandı, eleme adayı kim oldu?" İşte MasterChef son bölümde öne çıkan detaylar...