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MasterChef Türkiye 8 Aralık 2022 Perşembe dokunulmazlık oyunu heyecanı!

MasterChef Türkiye yeni bölüm dış çekimde Kocaeli'ndeydi. Tansiyon ve aksiyonun hiç düşmediği MasterChef'te dokunulmazlık oyunu yemeği Kocaeli'nin yöresel yemekleri oldu. İkinci dokunulmazlık için kıyasıya mücadelelerin yaşanacağı yeni bölümde haftanın ikinci eleme adayı bu akşamın sonunda belli olacak. İşte 8 Aralık 2022 Perşembe dokunulmazlık oyununu kazanan yarışmacı...

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  • MasterChef Türkiye 8 Aralık 2022 Perşembe dokunulmazlık oyunu heyecanı! MasterChef dokunulmazlık oyunu kim kazandı?

    MasterChef'te dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşanıyor. İkinci kez karşı karşıya gelecek kırmızı ve mavi takım dokunulmazlığı almak için tezgah başında. Mücadele ve rekabetin tavan yaptığı MasterChef'te haftanın ikinci eleme adayı takım oylaması sonucunda belli olacak. Peki, "MasterChef 8 Aralık 2022 Perşembe dokunulmazlık oyunu kim kazandı, eleme adayı kim oldu?" İşte MasterChef son bölümde öne çıkan detaylar...
  • MasterChef Türkiye 8 Aralık 2022 Perşembe dokunulmazlık oyunu heyecanı! MasterChef dokunulmazlık oyunu kim kazandı?

    8 ARALIK MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

    MasterChef haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu için nefsler tutuldu. Dokunulmazlık oyunu yemeği Kocaeli'nin yöresel yemekleri  oldu.  Dokunulmazlık oyununu kazanmak için tezgah başına geçen yarışmacılar günü kayıpsız geçirmek istiyor. Jüri değerlendirmeleri sonucunda ilk dokunulmazlık oyununu kazanan takım kırmızı takım oldu
  • MasterChef Türkiye 8 Aralık 2022 Perşembe dokunulmazlık oyunu heyecanı! MasterChef dokunulmazlık oyunu kim kazandı?

    8 ARALIK MASTERCHEF'TE DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

    Dokunulmazlık oyununu kaybeden mavi takım dokunulmazlığı almak için kıyasıya bir mücadeleye girişecek. Günün sonunda en başarılı yemeği yapan yarışmacı şeflerin değerlendirmesi sonucunda dokunulmazlığı kazanacak. 
  • MasterChef Türkiye 8 Aralık 2022 Perşembe dokunulmazlık oyunu heyecanı! MasterChef dokunulmazlık oyunu kim kazandı?

    MASTERCHEF ELEME ADAYI KİM OLDU?

    Haftanın ilk eleme adayı Ayaz oldu.

    İkinci eleme adayı ise bu akşam takım oylaması sonucunda belli olacak. 
  • MasterChef Türkiye 8 Aralık 2022 Perşembe dokunulmazlık oyunu heyecanı! MasterChef dokunulmazlık oyunu kim kazandı?

    MASTERCHEF'TE TAKIMLAR NASIL OLDU?

    MasterChef'te haftanın yeni takımları şöyle oldu:

     

    Mavi Takım

     

    Yağız (Takım kaptanı)

    Metin 

    Kıvanç

    Tolga
  • MasterChef Türkiye 8 Aralık 2022 Perşembe dokunulmazlık oyunu heyecanı! MasterChef dokunulmazlık oyunu kim kazandı?

    Kırmızı Takım

     

    Büşra (Takım Kaptanı)

    Görkem

    Burak Kaya

    Ayaz
  • MasterChef Türkiye 8 Aralık 2022 Perşembe dokunulmazlık oyunu heyecanı! MasterChef dokunulmazlık oyunu kim kazandı?

    MASTERCHEF'TE KİM ELENDİ?

    4 Aralık Pazar günü yayınlanan bölümde hayallerine veda ederek elenen isim Gamze oldu. 

     

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