MasterChef Türkiye All Star'da 100 bin TL'lik ödül oyununu kim kazandı?
MasterChef Türkiye All Star yarışması heyecanla devam ederken, bu akşam yarışmacılar arasında ilk ödül oyunu için mücadele verilecek. Ödül oyununu kazan kişi 100 bin TL'nin sahibi olacak. Peki, MasterChef Türkiye All Star yarışmasında ilk ödül oyununu kim kazandı?
MasterChef Türkiye All Star yarışmasının bu akşamki 25. bölümünde ilk kez ödül oyunu oynanacak. Ödül oyununu kazanan yarışmacı 100 bin TL'nin sahibi olacak. MasterChef'in 13 Temmuz Perşembe akşamı 24. bölümünde ise 5. ve 6. eleme adayları belli oldu. Peki, MasterChef Türkiye All Star yarışmasında bu akşam 100 bin TL'lik ödülün sahibi kim oldu? İşte, detaylar...
MASTERCHEF ALL STAR ÖDÜL OYUNU NE?
MasterChef Türkiye All Star 14 Temmuz 2023 25. bölümde kırmızı ve öavi takım yarışmacılarına şefler tarafından sorular sorulacak. Sorulara en çok doğru cevap veren takım daha sonra bireysel ödül oyunu oynayacak. Bireysel ödül oyunu sonrasında kazanan kişi 100 bin TL'nin sahibi olacak.
MASTERCHEF ALL STAR ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?
MasterChef yarışmasında bu akşam ilk ödül oyunu takımlar arasında oynanacak. Kazanan 100 bin TL'nin sahibi olacak. Ödül oyununu kazanan yarışmacı belli olur olmaz habere eklenecektir.
MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?
13 Temmuz Perşembe 25. bölümde oynanan dokunulmazlık oyunu sonrası dokunulmazlığı kazanan mavi takım oldu.
MASTERCHEF'TE ELEME ADAYLARI KİMLER?
Bu akşam oynanacak oyundan sonra 5. eleme adayı Eray oldu ve 6. eleme adayı ise Eda oldu.
MasterChef'te kırmızı takımdan 1. eleme adayı Batuhan ve 2. eleme adayı Berker. Mavi takımdan ise 3. eleme adayı Gamze olurken 4. eleme adayı Mert oldu.