TV8'de yayınlanan ve Türkiye’de en çok izlenen yarışma programlarından birisi olan MasterChef Türkiye programının bu akşam yayınlanacak olan bölümü Bolu’da çekildi. MasterChef Bolu çekimleri Gölcük’te gerçekleştirildi. Program için Gölcük Gölü kenarına platform kuruldu. Peki Bolu nerede? İşte Bolu hakkında bilgiler...

BOLU NEREDE?

Bolu, Türkiye'nin Karadeniz Bölgesi'nin Batı Karadeniz Bölümü'nde yer alan bir ildir.

126'dır. Bu nüfusun %73,82'si şehirlerde yaşamaktadır (2019 sonu). İlin yüzölçümü 8.313 km2'dir. İlde km2'ye 38 kişi düşmektedir. (Bu sayı merkez ilçede 131’dir.)

İlde yıllık nüfus % 1,38 oranında artmıştır. Nüfus artış oranı en yüksek ve en düşük ilçeler: Merkez ilçe (% 3,32),Dörtdivan (-% 5,45) (2016). İlin yüzölçümü 8.313 m²'dir.

04 Şubat 2020 TÜİK verilerine göre merkez ilçeyle beraber 9 İlçe, 12 belediye, bu belediyelerde 93 mahalle ve ayrıca 487 köy vardır.