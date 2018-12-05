MasterChef çeyrek final haftasında yarışmacılar kıyasıya rekabet içerisinde mücadele etti. MasterChef'de final haftasına sayılı günler kala her yarışma büyük önem arz ediyor. İki dokunulmazlık oyununun ardından elenen isim belli oldu. Peki, MasterChef eleme adayı kim oldu? İşte, o isim...
MASTERCHEF'DE FİNALİSTLER BELLİ OLDU!
MasterChef Türkiye'de yarışmacılar final haftasına kalmak için rozetleri almak için yarışıyorlar. İlk rozeti Hakan almıştı. Bugün yarışmada ton balıklı tartar yapan yarışmacılar arasında en beğenilen isim Kerem oldu ve ikinci finalist olarak rozetin sahibi oldu.
Kerem'in ardından oynanan yeni yarışmada ise Eslem, Burcu ve Uğur, Hazer Şef eşliğinde yemek yaptılar. Birbirinden ünlü isimlere yemek pişiren yarışmacılardan en beğenilen isim Uğur oldu ve böylelikle 3. finalist olmaya hak kazanan isim Uğur oldu.
4. rozet için tatlı yarışmasında yarışan Burcu, Meltem ve Eslem arasından jüriden tam not alan isim ise Meltem oldu ve adını 4. finalist olarak yazdırdı. Ardından son ikiye kalan yarışmacılardan Burcu son rozeti kazanarak adını finale yazdırdı.
Yarışmadan elenen isim ise; ESLEM oldu.
BÜYÜK ÖDÜL AÇIKLANDI!
MasterChef yarışmasında sona yaklaşılırken büyük jüri yarışmayı kazanacak yarışmacının alacağı ödülü açıkladı. MasterChef jürisi büyük ödülün 100 bin TL olduğunu açıkladı ve kazanan yarışmacının alacağı MasterChef kupasını da gösterdiler.
MASTERCHEF'DE GEÇEN HAFTA ELENEN İSİM
Heyecan dolu yarışma MasterChef Türkiye'de geçen hafta eleme potasına kalan üçlü Mehmet, Eslem ve Burcu oldu. Mürdüm eriği soslu kuzu sırt ile buğday rizotto yemeği ile jüri karşısına çıkan üç isimden biri elendi. Eleme potasından ilk çıkan isim Burcu oldu, son ikiye ise Mehmet ve Eslem oldu. Tabağı en az beğenilen Mehmet, MasterChef'ten elendi.GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
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