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MasterChef'te ünlüler yarışıyor! İşte MasterChef son bölümde yaşananlar

MasterChef Türkiye bir sezonu daha bitirerek final yaptı ancak şimdi de başka bir yarış başladı! Ünlü birçok ismin katılarak yarıştığı ünlülere özel programda, yine iki takım birbiriyle yarıştı. İşte, 13 Ocak Cuma MasterChef ünlüler bölümünde yaşanan gelişmeler...

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  • MasterChef Tükiye'de ünlüler yarışıyor! MasterChef 13 Ocak 2023 Cuma hangi ünlüler yarıştı, takım, kim kazandı?

    TV 8 ekranlarında seyirciyle buluşan MasterChef, geçtiğimiz günlerde büyük finalini yaptı. Haftalarca süren rekabetten sonra Kıvanç ve Metin, final oyununda karşı karşıya geldi. 2022 sezonunun kazanan yarışmacısı ise Metin oldu. Şimdi ise MasterChef, ünlülerle çekilen özel bölümle devam ediyor. İki gün üst üste ünlü isimler, onlara verilen menü doğrultusunda yarıştı. İşte, detaylar...
  • MasterChef Tükiye'de ünlüler yarışıyor! MasterChef 13 Ocak 2023 Cuma hangi ünlüler yarıştı, takım, kim kazandı?

    MASTERCHEF ÜNLÜLER BÖLÜMÜ NE ZAMAN YAYINLANACAK?

    Birçok ünlü ismin yer aldığı MasterChef özel bölüm; 13-14 Ocak olmak üzere arka arkaya iki gün saat 20.00'de ekranlarda olacak.
  • MasterChef Tükiye'de ünlüler yarışıyor! MasterChef 13 Ocak 2023 Cuma hangi ünlüler yarıştı, takım, kim kazandı?

    MASTERCHEF ÜNLÜLER MAVİ TAKIMDA KİMLER VAR?

    Cemal Can, Danla Bilic, Merve Oflaz, Gizem Hatipoğlu ve Buse Varol mavi takım oyuncuları.
  • MasterChef Tükiye'de ünlüler yarışıyor! MasterChef 13 Ocak 2023 Cuma hangi ünlüler yarıştı, takım, kim kazandı?

    MASTERCHEF ÜNLÜLER KIRMIZI TAKIMDA KİMLER VAR?

    Begüm Öner, Tanem Sivar,  Mansur Ark, Nez ve Ceyhun Fersoy kırmızı takım oyuncuları.
  • MasterChef Tükiye'de ünlüler yarışıyor! MasterChef 13 Ocak 2023 Cuma hangi ünlüler yarıştı, takım, kim kazandı?

    13 OCAK MASTERCHEF ÜNLÜLERDE HANGİ TAKIM KAZANDI?

    MasterChef't gecenin kazanan takımı; kırmızı takım oldu.
  • MasterChef Tükiye'de ünlüler yarışıyor! MasterChef 13 Ocak 2023 Cuma hangi ünlüler yarıştı, takım, kim kazandı?

    13 OCAK MASTERCHEF ÜNLÜLERDE KİM KAZANDI?

    MasterChef Türkiye'nin kazanan iki ünlü ismi; Nez ve Cemal Can oldu.

     
  • MasterChef Tükiye'de ünlüler yarışıyor! MasterChef 13 Ocak 2023 Cuma hangi ünlüler yarıştı, takım, kim kazandı?

    MASTERCHEF 2022 BİRİNCİSİ KİM OLDU?

    MasterChef Türkiye 2022'nin kazanan şefi Metin oldu.

Haberi Hazırlayan : Başak Kanık
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