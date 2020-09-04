"1975'te her şey çok güzeldi, ben mesela"

Masterchef Masterclass ödülünü kim kazandı? soruları yarışmanın bu akşam ekranlara gelen bölümünün ardından soruluyor. Bu akşam Danilo Şef yarışmacılara Masterclass verdi. Masterclass'ın sonunda da en iyi tabağı çıkaran yarışmacı Masterclass ödülünün sahibi oldu. MasterChef son bölümde yaşananlar haberimizde.

MASTERCHEF MASTERCLASS ÖDÜLÜ NE?

Bu akşam Danilo Şef, Masterclass'ta İtalyan mutfağının en önemli lezzeti olan makarna ve tortellini çeşitleirnin nasıl yapılacağını tüm ayrıntıları ve püf noktalarıyla öğretti. Bu akşamki Masterclass ödülü de İtalya'dan gelen orijinal makarna açma makinesiydi.

MASTERCHEF MASTERCLASS ÖDÜLÜNÜ KİM KAZANDI?

Masterclass dersinin ardından en iyi ürün çıkaran 6 yarışmacı Masterclass ödülü için mücadele etti. Ödül için yapılması istenen yemek ise en yaratıcı risotto tabağı oldu. Emir en iyi risottoyu çıkararak Masterclass ödülü olan makarna makinesinin sahibi oldu.

MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİMLER?

Geçtiğimiz akşam dokunulmazlığını kaybeden Kırmızı takım bireysel dokunulmazlık oyununa giderek eleme potası için aday vermek zorunda kaldı. Bireysel dokunulmazlığı kazanan Eray oldu. Eleme potasına ise Özgül ve Duygu girdi.

Dokunulmazlığı kazanan Barbaros, dün akşam haftanın üçüncü eleme adayı olarak BERKER'i gösterdi. 4. eleme adayı da Mavi takımın kendi içerisinde yaptığı oylama sonucunda EBRU olarak belirlendi.

Cumartesi akşamı ise son 2 eleme adayı belirlenecek.