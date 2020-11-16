MasterChef 2020’de bu akşam veda gecesi ekrana geldi. Eleme adayları Eray ve Barbaros’un yanına gelen son eleme adayı Esra oldu. Eleme oyununda yarışmacılardan istenen yemek Danilo şefin imza tabağı oldu. Bu yemeğin yapılması için şeflerin verdiği süre ise 45 dakikaydı. Oyunda verilen sürenin sona ermesi ile şefler yapılan yemeklerin sunumunu ve tadını kontrol etti. Sonrasında oybirliği ile verdikleri kararı açıklayan şeflere göre eleme oyununun en başarılı tabağını hazırlayan Eray oldu.

MASTERCHEF ELENEN İSİM KİM OLDU?

15 Kasım 2020 MasterChef Türkiye'de bu haftanın elenen ismi ise ESRAoldu

HAFTANIN TAKIMLARI NASIL OLUŞTU?

MasterChef’te bu haftanın kaptanları olan Esra ile Emir’in yarışmacı seçimi ile mavi takım ve kırmızı takım kadroları şu şekilde oldu;

MAVİ TAKIM: Esra, Serhat, Özgül, Ayyüce, Ebru.

KIRMIZI TAKIM: Emir, Barbaros, Eray, Uğur, Sefa.