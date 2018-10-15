MasterChef Türkiye fragmanı yayınlandı!

TV8'in ilgiyle takip edilen yarışması MasterChef Türkiye yine heyecan dolu bir bölüm ile ekrana gelecek. Bu akşam yayınlanacak olan bölümde takım kaptanı belli olacak. Takım kaptanları kim olacak? Takımlarına kimleri seçecek? İşte MasterChef Türkiye ile ilgili detaylar...

MASTERCHEF TÜRKİYE YENİ BÖLÜM FRAGMANI

MASTERCHEF TÜRKİYE'DE GEÇEN HAFTA KİM ELENDİ?

MasterChef Türkiye 12. son bölümde eleme anı yine seyircileri meraklandırdı. Büyük bir ilgiyle izlenen yarışmada bu hafta hayallerine veda eden isim ise Özlem oldu.

MASTERCHEF YARIŞMACILARI



MasterChef Eslem kimdir? MasterChef Esle; 1998 doğumlu ve 20 yaşındadır. MasterChef Eslem aşçılık yapmaktadır

MasterChef Esra kimdir? MasterChef Esra; 1977 doğumludur. 41 yaşındaki yarışmacı Beden Eğitimi öğretmenliği yapmaktadır.

MasterChef Ezgi kimdir? 1990 yılında dünyaya gelmiş olan MasterChef Ezgi pastacıdır.

MasterChef Hakan kimdir? 1999 doğumlu olan MasterChef Hakan 19 yaşındadır ve komi olarak çalışmaktadır.

MasterChef Kerem kimdir? Eğitimli bir aşçı olan MasterChef Kerem , 25 yaşındadır.

MasterChef Mehmet kimdir? MasterChef Mehmet 39 yaşında bir işletmecidir.

MasterChef Meltem kimdir? 32 yaşında olan MasterChef Meltem'in asıl mesleği de aşçılıktır.

MasterChef Tuğçe kimdir? 28 yaşında olan MasterChef Tuğçe idari yöneticidir.

MasterChef Uğur kimdir? Küçük yaştan beri mutfağa ilgi duyduğunu dile getiren ve et yemeklerinde iddialı olan Uğur, idari yönetici olarak görev yapmaktadır.

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