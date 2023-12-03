1 Şurada Paylaş!









TV8’de yayınlanan MasterChef Allstar’da her hafta olduğu gibi bu hafta da eleme heyecanı yaşanıyor. 3 Aralık Pazar akşamı MasterChef’e veda edecek isim merakla bekleniyor. Konuyla ilgili araştırılan: "MasterChef Türkiye kim elendi? 3 Aralık Pazar MasterChef’te elenen isim kim oldu?" sorularının yanıtlarını sizler için derledik.