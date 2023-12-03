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        Haberler Televizyon MasterChef Türkiye kim elendi? 3 Aralık Pazar MasterChef’te elenen isim kim oldu?

        MasterChef Türkiye kim elendi? 3 Aralık Pazar MasterChef'te elenen isim kim oldu?

        TV8 ekranlarında yayınlanan yemek yarışması MasterChef Allstar'da bu akşam eleme heyecanı yaşanıyor. Gündem olan: "MasterChef Türkiye kim elendi? 3 Aralık Pazar MasterChef'te elenen isim kim oldu?" sorularının yanıtlarını haberimizin devamında bulabilirsiniz.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.12.2023 - 19:33 Güncelleme: 03.12.2023 - 19:33
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        TV8’de yayınlanan MasterChef Allstar’da her hafta olduğu gibi bu hafta da eleme heyecanı yaşanıyor. 3 Aralık Pazar akşamı MasterChef’e veda edecek isim merakla bekleniyor. Konuyla ilgili araştırılan: "MasterChef Türkiye kim elendi? 3 Aralık Pazar MasterChef’te elenen isim kim oldu?" sorularının yanıtlarını sizler için derledik.

        2

        3 ARALIK MASTERCHEF ALLSTAR KİM ELENDİ?

        MasterChef Allstar'ın yeni bölümü saat 20.00'da TV8 ekranlarında yayınlanmaya başladı. Bölümün sonunda elenen isim netleştiğinde haberimizin içeriği güncellenecektir.

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        MAVİ TAKIM

        Hasan (Kaptan)

        Tahsin

        Sergen

        Tolga

        Dilara

        Batuhan

        4

        KIRMIZI TAKIM

        Barbaros (Kaptan)

        Eren

        Kıvanç

        Cemre

        Esra

        5

        MASTERCHEF BU HAFTANIN ELEME ADAYLARI KİM?

        Geçtiğimiz hafta Alican'ın elendiği yarışmanın bu haftaki eleme adayları şu şekilde: Esra, Eren, Tolga ve Dilara oldu.

        Haberi Hazırlayan: Melis Göroğulları
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