MasterChef Türkiye kim elendi? 3 Aralık Pazar MasterChef'te elenen isim kim oldu?
TV8 ekranlarında yayınlanan yemek yarışması MasterChef Allstar'da bu akşam eleme heyecanı yaşanıyor. Gündem olan: "MasterChef Türkiye kim elendi? 3 Aralık Pazar MasterChef'te elenen isim kim oldu?" sorularının yanıtlarını haberimizin devamında bulabilirsiniz.
TV8’de yayınlanan MasterChef Allstar’da her hafta olduğu gibi bu hafta da eleme heyecanı yaşanıyor. 3 Aralık Pazar akşamı MasterChef’e veda edecek isim merakla bekleniyor. Konuyla ilgili araştırılan: "MasterChef Türkiye kim elendi? 3 Aralık Pazar MasterChef’te elenen isim kim oldu?" sorularının yanıtlarını sizler için derledik.
3 ARALIK MASTERCHEF ALLSTAR KİM ELENDİ?
MasterChef Allstar'ın yeni bölümü saat 20.00'da TV8 ekranlarında yayınlanmaya başladı. Bölümün sonunda elenen isim netleştiğinde haberimizin içeriği güncellenecektir.
MAVİ TAKIM
Hasan (Kaptan)
Tahsin
Sergen
Tolga
Dilara
Batuhan